Прокуратура Криму незадоволена наглядом за в'язницями

Прокуратура Криму просить уряд автономії налагодити ефективну роботу Республіканської спостережної комісії при установах виконання покарань, повідомила її прес-служба.

Наглядове відомство, вивчивши роботу комісії, з`ясувало, що її діяльність не повною мірою відповідає вимогам законодавства.

«Встановлено, що після створення комісія, затвердивши план роботи на найближче півріччя, більше не збиралася. При цьому сам план носив украй узагальнений характер», - йдеться у прес-релізі.

Крім того, підкреслює прокуратура, вимогам не відповідає склад комісії, який наполовину має формуватися із представників громадських організацій і громадян, а також встановлені терміни проведення засідань, на які комісія повинна збиратися не рідше, ніж раз на місяць.

«Таким чином нівелюється ідея створення спостережних комісій як засобу здійснення громадського контролю за дотриманням прав засуджених і осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їхній ресоціалізації», - сказано у повідомленні прес-служби.