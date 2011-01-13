Главою наглядової ради аеропорту "Сімферополь" призначено нардепа

Головою наглядової ради ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» призначено депутата Верховної Ради України Сергія ВАСЮТІНА замість Віктора АГЄЄВА, повідомляє офіційне інтернет-видання Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку.

Аеропорт «Сімферополь» (Крим) побудований в сорокових роках минулого століття і має в своєму розпорядженні дві злітно-посадочних смуги.

Об`єм пасажиропотоку аеропорту за підсумками роботи в 2010 році виріс на 12% в порівнянні з 2009 роком і склав 845 тис. пасажирів.

У 2010 році аеропорт обслужив більш як 6,5 тис. авіарейсів, більш ніж в 5 разів зросла відправка вантажів.