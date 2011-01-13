Новий постпред Януковича віллє свіжий струмінь у Криму?

Заступник глави адміністрації президента України Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ в четвер в Сімферополі представив новопризначеного постійного представника глави держави в Криму Володимира ЯЦУБУ членам уряду й парламенту автономії, мерам міст і керівникам райдержадміністрацій.

ЯЦУБА заявив, що знайомий із проблемами Криму й розраховує на співпрацю з владою регіону, зокрема, для втілення в життя реформ Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Я не з Місяця, я добре знаю ситуацію в Криму», - сказав новий постпред глави держави.

«Ми працюватимемо дуже щільно, з розумінням один одного. Команда, яка існує в Криму, поповнилася ще одним яскравим представником, який віллє свіжий струмінь за необхідності для вирішення низки завдань, які ставить президент і час», - заявив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Президент призначив 12 січня своїм представником у Криму ЯЦУБУ, звільнивши Віктора ПЛАКІДУ з посади виконуючого обов`язки постпреда.

ЯНУКОВИЧ призначив ПЛАКІДУ першим заступником постпреда, прийнявши відставку Володимира КАЗАРІНА.

ЯЦУБА з березня по грудень 2010 року був міністром регіонального розвитку та будівництва України. Був звільнений з посади через реорганізацію міністерства. Йому 63 роки.