Севастополь: зниклих дітей неодноразово бачили місцеві жителі

Міліція Севастополя має у своєму розпорядженні інформацію від жителів міста, що зниклі 4 січня 10-річна і 11-річна дівчатка живі, повідомила начальник відділу зв`язків з громадськістю севастопольського управління МВС Олена ФРОЛЯК.

За її словами, начальник Ленінського районного відділу МВС в Севастополі Віктор ГАВРИЛЮК повідомив журналістам, що зниклих дітей не раз бачили місцеві жителі, спочатку на околиці міста, а в останні дні - дедалі ближче до місця їх проживання. Тому, сказала ФРОЛЯК, «є надія, що вони живі».

Керівництво міліції міста звернулося до севастопольських ЗМІ з проханням розмістити інформацію, звернену безпосередньо до зниклих дівчаток, «аби не боялися повертатися додому, батьки їх дуже чекають і жодних фізичних дій вживатися не буде».

Пошуки дітей тривають.