Водій маршрутки напав на пасажирку в Севастополі

Працівники Державтоінспекції затримали водія маршрутного таксі, який напав на пасажирку в Севастополі, повідомила в четвер прес-служба севастопольського управління ДАІ.

У 30-річної жінки при проїзді в маршрутному автобусі в середу виникла конфліктна ситуація з водієм. "На зупинці жінка хотіла розрахуватися за проїзд, але запропонована купюра здалася водієві дуже пом`ятою. Чоловік схопив жінку за руку і відкинув її в салон. При падінні жінка вдарилася головою, після чого водій виштовхав пасажирку з салону", - йдеться в прес-релізі.

Побачивши наряд ДАІ, жінка звернулася по допомогу. Інспектори посадили жінку в патрульний автомобіль і поїхали за автобусом на кінцеву зупинку маршрутного таксі, де і затримали водія. На питання інспекторів про причину такої поведінки водій сказав, що "не витримали нерви".

Співробітники ДАІ доставили затриманого водія в міліцію.