Комуністи Криму просять відновити Грача в партії

Учасники позачергової конференції кримської республіканської організації Компартії в суботу прийняли ухвалу, якою вирішили відновити депутата Верховної Ради України Леоніда ГРАЧА і його помічника-консультанта Юрія АКСЮТІНА в КПУ, і попросили центральну контрольну комісію ухвалити аналогічне рішення.

«Виходячи з того, що ГРАЧ і АКСЮТІН ніколи не порушували програму і статут Компартії України, багатьох років їх активно захищали, вказували на основні помилки, які завели партію в безвихідь, вважаємо, що виключення товаришів відбулося з грубими порушеннями і незаслужено», - йдеться в документі.

Президія центрального комітету Компартії 16 грудня виключила ГРАЧА з партії і фракції КПУ у Верховній Раді, а також ухвалила рішення про розпуск кримського рескому. До обрання нового складу рескому керівництво парторганізацією доручено секретаріату ЦК Компартії. Президія також підтвердила своє рішення від 10 грудня про звільнення АКСЮТІНА від обов`язків другого секретаря рескому і виключення його з членів КПУ.

Це стало реакцією на рішення позачергового пленуму рескому, що обрав 14 грудня головою комітету партії в Криму ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії». Пленум також відновив на посаді АКСЮТІНА, якого президія ЦК 10 грудня виключила з партії.

ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

ГРАЧ керував рескомом з вересня 1993 року.