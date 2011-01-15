Комуністи Криму обрали нового лідера

Пленум Кримського республіканського комітету Компартії України обрав першим секретарем рескому Наталію ШТЕПУ, члена центрального комітету КПУ, повідомила прес-служба організаційного комітету парторганізації.

У Сімферополі у суботу відбулася позачергова конференція парторганізації, яка обрала новий склад рескому, після чого відбувся пленум, де було обрано 13 членів бюро, секретарів рескому, затверджено завідуючих відділами.

Комуністи, які скликали конференцію, заявляють, що вона відбулася відповідно до статуту партії. ”Позачергові конференції скликаються за рішенням партійного комітету або на вимогу не менш ніж третини загального кількості комуністів цієї організації. Статутні положення кримськими комуністами були суворо дотримані - зібрано 4 тисячі 206 підписів, що значно більше необхідних 1/3 - 3 тисячі 339 підписів комуністів”, - говориться в повідомленні.

Депутат Верховної Ради України Леонід ГРАЧ, який багато років очолював комуністів Криму, заявив: ”Я був і залишаюся комуністом, і з кримською партійною організацією я душею і серцем, і як народний депутат України всіляко допомагатиму і підтримуватиму партійну організацію”.

Тим часом, 10 січня прес-служба КПУ повідомила про зустріч секретаріату ЦК КПУ з секретарями райкомів і міськкомів партії Криму з питання реалізації рішень грудневого пленуму ЦК КПУ і президії ЦК КПУ, в якій взяли участь 17 із 29 секретарів кримських міськкомів і райкомів.

”Ухвалено рішення попередити комуністів Кримської республіканської парторганізації про нелегітимність призначеної на 15 січня партконференції й про те, що взявши в ній участь вони, тим самим, фактично поставлять себе поза партією”, - говорилося в повідомленні.

Учасники зустрічі схвалили організаційні заходи щодо підготовки і проведення в травні 2011 року партконференції кримських комуністів, на якій буде обрано новий склад рескому і секретаріат кримської парторганізації.

Президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року ухвалила рішення виключити ГРАЧА з партії та фракції КПУ у Верховній Раді, а також ухвалила рішення про розпуск Кримського рескому. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручено секретаріату ЦК Компартії.

Ці рішення були прийняті після рішення позачергового пленуму рескому, на якому 14 грудня було обрано головою комітету партії в Криму ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням ”за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії”.

Раніше ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

ГРАЧ керував рескомом з вересня 1993 року.