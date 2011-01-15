Міські свята як стимул розвитку міста

Міжнародний форум в Севастополі, присвячений темі розвитку міста з використанням міжнародного креативного досвіду, завершився підбиттям підсумків бізнес-гри «Міські свята як стимул розвитку Севастополя».

Перше місце виборола команда, яка запропонувала проект «Арт док», ідея якого полягає в реінновації старих приміщень (промислових або колишніх військових об`єктів), а мета полягає в створенні нової визначної пам`ятки, залученні в місто цікавих і творчих людей, створенні центру інтерактивного спілкування городян і гостей, створенні творчої лабораторії, яка би модерувала творче життя міста. Основними формами діяльності розробники пропонують організацію фестивалів, виставок, презентацій, майстер-класів та концертів.

Метою форуму було створення соціально значущих і корисних для міста культурних подій, здатних «вдихнути нове життя» в традиційні для Севастополя свята, і зробити життя міста насиченим і привабливим для жителів, гостей та інвесторів упродовж всього року.

На форумі також були представлені результати креативного розвитку економіки міста на прикладах Львова, Кам’янець-Подільська, Варшави і Санкт-Петербурга. У ньому взяли участь експерти з України, Польщі та Росії, представники влади, бізнесу, студенти Севастополя.

Триденний форум організували дирекція культурних програм «Херсонеські ігри» і КП «Агентство економічного розвитку» спільно з місцевою владою та Британською Радою в Україні.