Анархісти вшанували пам`ять вбитих у Москві адвоката і журналістки

Активісти громадських організацій ліворадикального і анархістського спрямування провели в неділю в Севастополі пікет на вшанування пам’яті убитих два роки тому в центрі Москви правозахисника Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової.

Учасники акції розгорнули біля "Будинку Москви" гасло, на якому білим по червоному було написано: "Вбивцям Стаса і Насті - найвищу міру!".

Під час виступів прозвучав заклик до об`єднання в боротьбі "із зростаючою фашистською загрозою у ряді країн СНД".

У резолюції, переданій до "Будинку Москви", міститься вимога до слідчого комітету Росії прискорити виявлення всіх винуватців вбивства, засудити їх до довічного ув’язнення.

В акції також взяла участь мати Бабурової, яка виросла і похована у Севастополі.

Бабурова працювала позаштатним кореспондентом російської "Нової газети". Журналістка одержала смертельне поранення вдень 19 січня 2009 року в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом Маркеловим. Він вів низку гучних справ, зокрема, представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним із адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети "Хімкинська правда" Михайла БЕКЕТОВА. Маркелов вів також багато справ антифашистів і активістів громадських рухів.