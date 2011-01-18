Джарти зробив кримським татарам останнє китайське попередження

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ просить лідера кримськотатарського меджлісу Мустафу ДЖЕМІЛЄВА переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки самозахоплення заважають соціально-економічному розвитку регіону і є чинником дестабілізації міжнаціональної згоди.

«Продовжувати надалі миритися з вакханалією беззаконня кримська влада не має наміру... Влада відмовляється закривати очі на ігнорування і зневагу Конституцією і законами України з боку окремих представників кримських татар. Закон тільки тоді закон, коли він є одним для всіх», - йдеться у відкритому листі ДЖАРТИ до ДЖЕМІЛЄВА, яке цитує головне управління інформаційної політики Радміну Криму.

На думку прем`єра Криму, ДЖЕМІЛЄВ має «необхідний вплив», щоб переконати кримських татар, які порушили закон, добровільно звільнити землю.

ДЖАРТИ також звертається до всіх кримських татар, які проживають у республіці, з проханням «підтримати своїми діями зусилля влади автономії з наведення ладу в земельній сфері».

«Уряд Криму готовий надати всю необхідну допомогу в законному отриманні і оформленні земельних ділянок всім, хто цього потребує. Всі проблемні ситуації будуть розглянуті в індивідуальному порядку», - обіцяє він.

Керівник Радміну Криму просить лідера меджлісу «викласти своє бачення ситуації», окресленої в його відкритому листі.

«Переконаний, що проблема самозахватів буде розв`язана у найближчий час. І уряд Криму розраховує в цьому на Вашу допомогу і підтримку. У разі відсутності реакції на мою пропозицію про звільнення самовільно захоплених ділянок, мною буде направлене відповідне звернення до правоохоронних органів і прокуратури з вимогою вжити негайних заходів до порушників», - додав ДЖАРТИ.

Минулого тижня ДЖАРТИ в ефірі одного з телеканалів заявив, що підготував лист до ДЖЕМІЛЄВА з вимогою звільнити самовільно захоплені кримськими татарами землі. Після чого лідер меджлісу в інтерв`ю ряду ЗМІ сказав, що хай ДЖАРТИ звертається з такою пропозицією до оновленої Ради представників кримських татар при президенті України, в якій більшість складають татари з опозиційних меджлісу організацій.