357-річчя Переяславської Ради святкували мітингом у Криму

Прихильники громадської організації «Російська община Криму», Партії регіонів і партії «Русское единство» провели у вівторок у Сімферополі мітинг з нагоди 357-річчя Переяславської Ради, на якій запорізьке козацтво на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким прийняло рішення укласти союз з Росією.

Учасники акції поклали квіти до пам`ятника Хмельницькому, біля якого проходив мітинг, і після слів «Навіки з Росією!» кілька разів проскандували «Ура!». Присутні тримали прапори своїх організацій, Криму, Росії і України.

«Ми святкуємо знаменну дату в історії нашої єдиної Вітчизни - день возз`єднання Русі, або день Переяславської Ради. Я впевнений, що якби не було такого історичного рішення, то, мабуть, сьогодні не було і такої держави, яка називалася Україна. Та територія, на якій розташована сучасна Україна, частково була б за Польщею, частково - за Росією, якась частина - за Угорщиною, за якимись іншими державами», - сказав лідер Російської общини Криму, член президії кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ.

Верховна рада Криму в грудні 2010 року прийняла рішення щороку 18 січня проводити в автономії урочисті заходи, присвячені річниці Переяславської Ради, яку вона вважає «видатною подією в історії народу України».

ЦЕКОВ висловив переконання, що українські регіони підтримають приклад Криму, а Верховна Рада України з часом зробить 18 січня святковим днем.

У мітингу, за оцінками працівників міліції, котрі стежили за порядком, брали участь близько ста чоловік.