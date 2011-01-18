"Гавкаючий" олень народився у зоопарку в Криму (відео)

Рідкісне поповнення у сімферопольському зоопарку - у пари китайських карликових оленів мунтжаків народилося немовля.

Ветеринари уважно стежать за його розвитком, адже народження мунтжака у неволі перше в історії сучасної України, повідомляє канал 24.

“В Україні на сьогоднішній день, за офіційними даними, в зоопарках всього 4 мунтжаків. Пара у нас - самець, самка, і дві самки в одеському зоопарку. Малюк на сьогоднішній день єдиний такий в Україні”, - сказав директор сімферопольського зоопарку Олексій КАМЕНЦЕВ.

Малюк вже твердо стоїть на ногах, харчується не лише материнським молоком, а й привчається до овочів.

Про вагітність самки ніхто не здогадувався. Коли з’явився малюк, спершу вирішили, що це кошеня потрапило до вольєру, адже вага новонародженого лише трохи більше 200 грамів.

Мунтжаків ще називають "гавкаючим" оленем, адже їх крик схожий на вий собаки. Ці тварини, зазвичай, живуть наодинці, рідко об’єднуються парами - відтак родину сімферопольських оленів можна вважати унікальною.

ВІДЕО ТУТ