У севастопольського пенсіонера вилучили ведмедицю й лисицю

Ведмедицю й лисицю, які утримувалася в поганих умовах, вилучили співробітники відділу ветеринарної міліції та екологічної служби у пенсіонера в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Обох звірів поміщено в ялтинський зоопарк, де вони утримуватимуться в облаштованих вольєрах, за тваринами доглядатимуть фахівці.

Чоловік утримував бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги, на території приватного домоволодіння, в залізній клітці, незахищеній від вітру й холоду. 10-місячна Маша, вагою до 750 кг і довжиною тіла до 2,5 метрів, була брудна й не доглянута.

7 місяців тому чоловік купив тварину в циганів за 25 тис. грн., які нібито хотіли зробити з неї чучело. Документів на утримання хижака у господаря не виявилося.

Пенсіонера притягнуто до адміністративної відповідальності.