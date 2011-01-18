Севастополь ухвалив програму розвитку дошкільної освіти до 2015

Міськрада Севастополя на пленарному сесійному засіданні у вівторок затвердила запропоновану міськадміністрацією регіональну програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки.

Метою програми є розробка механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність отримання дошкільної освіти, у тому числі й дітям 5-річного віку.

Начальник управління освіти і науки адміністрації Севастополя Сергій КРУГЛОВ наголосив, що стан дошкільної освіти в місті вимагає перегляду існуючих підходів у вирішенні проблем, що виникають, оскільки не повною мірою забезпечує освітні потреби населення.

Всього в місті функціонує 83 дошкільні учбові заклади, з них 74 - комунальної форми власності, 9 - відомчих закладів. У той же час показник охвату дітей дошкільною освітою становить лише 70%, а п`ятирічних дітей - 83%. У черзі на місця в дитячих садках знаходяться понад 4 тисячі дітей.

Програма передбачає такі основні напрями діяльності, як відкриття додаткових груп у діючих дошкільних учбових закладах; повернення дитячих садків у діючу мережу дошкільних учбових закладів і відновлення їх роботи; реорганізація існуючих установ освіти в дошкільні учбові заклади; відкриття груп короткочасного перебування для дітей 5-річного віку на базі загальноосвітніх учбових закладів; відкриття додаткових груп у дошкільних учбових закладах Міністерства оборони Російської Федерації для дітей, батьки яких не є військовослужбовцями Міністерства оборони РФ.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, передбачених законом. Прогнозований обсяг фінансування програми становить 46 млн. 646 тис. грн. з 2011 року по 2015 роки. Обсяг фінансування програми уточнюватиметься щорічно.