Прокуратура вимагає посилити вирок 12 міліціонерам-грабіжникам
Суд відпустив на свободу
Прокуратура Криму направила апеляцію на рішення суду, що призначив 12 співробітникам лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», які незаконно, нібито за адміністративні правопорушення, затримували приїжджих, били і грабували їх, покарання, не пов`язане з позбавленням волі, повідомила у вівторок прес-служба відомства.
Залізничний райсуд Сімферополя у грудні 2010 року призначив 9 колишнім міліціонерам покарання, яке передбачає відбування покарання у виправній установі відкритого типу без ізоляції від суспільства, 3 - у вигляді позбавлення волі, але звільнив їх від його відбування з випробувальним терміном.
Прокуратура просить Апеляційний суд Криму скасувати вирок суду першої інстанції і винести новий.
«Наглядове відомство вважає дуже м`яким призначене покарання для співробітників правоохоронних органів, через яких постраждали понад 20 осіб», - йдеться у прес-релізі.