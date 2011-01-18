Прокуратура вимагає посилити вирок 12 міліціонерам-грабіжникам

Прокуратура Криму направила апеляцію на рішення суду, що призначив 12 співробітникам лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», які незаконно, нібито за адміністративні правопорушення, затримували приїжджих, били і грабували їх, покарання, не пов`язане з позбавленням волі, повідомила у вівторок прес-служба відомства.

Залізничний райсуд Сімферополя у грудні 2010 року призначив 9 колишнім міліціонерам покарання, яке передбачає відбування покарання у виправній установі відкритого типу без ізоляції від суспільства, 3 - у вигляді позбавлення волі, але звільнив їх від його відбування з випробувальним терміном.

Прокуратура просить Апеляційний суд Криму скасувати вирок суду першої інстанції і винести новий.

«Наглядове відомство вважає дуже м`яким призначене покарання для співробітників правоохоронних органів, через яких постраждали понад 20 осіб», - йдеться у прес-релізі.