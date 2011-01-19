Симоненко виключає поновлення Грача у Компартії

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що поновлення Леоніда ГРАЧА у лавах КПУ неможливе.

«Проблема ГРАЧА - це вже минуле. Ніякого повернення до проблеми поновлення в партії не буде. Діяльність особисто ГРАЧА засуджена в цілому Компартією», - сказав СИМОНЕНКО на прес-конференції у середу.

Він такж заявив, що проведена 15 січня у Криму конференція - «позастатутна».

СИМОНЕНКО підкреслив, що керівництво КПУ розпустило реском Компартії Криму, і тому він не міг скликати конференцію.

За його словам, за такої ситуації, відповідно до статуту, конференція може бути скликана тільки президією центрального комітету КПУ.

СИМОНЕНКО наголосив, що щодо усіх тих, хто брав участь у скликанні цієї конференції, «буде порушено питання про членство в партії, оскільки вони себе вже поставили поза партією».