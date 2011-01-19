15-річний водій мопеда загинув у зіткненні з автобусом

15-річний водій мопеда загинув в результаті зіткнення з автобусом у Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Аварія за участю автобуса "Фольксваген" і мопеда "Ямаха" сталася у вівторок ввечері

На місце події прибули співробітники ДАІ, слідчо-оперативна група, керівництво севастопольського МВС. Зі свідчень очевидців аварії встановлено, що підліток, не переконавшись в безпеці маневру, почав здійснювати розворот у зворотному напрямі, не пропустивши стрічний автомобіль.

Порушено кримінальну справу.