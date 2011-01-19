Марафонець переплив Севастопольську бухту у воді при +7°

Відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК разом із групою «моржів» переплив в середу Севастопольську бухту на честь свята Хрещення Господнього.

СОФЯНИК у 7-градусній воді (температура повітря була 6 градусів тепла) подолав 500-метрову дистанцію від Павловського мису до Графської пристані за 12 хвилин, застосовуючи стилі брас і батерфляй.

Цей заплив - не перше зимове водне випробування СОФЯНИКА. У минулі роки у грудні він перепливав Севастопольську бухту і протоку Дарданелли.

Офіційний представник Книги рекордів України Ігор ПІДЧЕБІЙ привітав СОФЯНИК із запливом. Він вручив севастопольцю почесний диплом за низку попередніх встановлених українських і світових рекордів, занесених до Книги рекордів України (категорія - «Уперше», спорт - «Спецпідготовка»).

У планах марафонця - заплив через Південно-Китайське море від Таїланду до В`єтнаму довжиною в 350 км.

Раніше СОФЯНИК перепливав Середземне море (225 км), здійснив такі одиночні екстремальні запливи, як: мис Тарханкут - Севастополь (150 км), Ялта - Севастополь (100 км), Євпаторія - Севастополь (90 км). Крім того, він уздовж і впоперек перепливав протоку Босфор влітку і взимку, а також протоку Дарданелли взимку і Мармурове море (105 км).