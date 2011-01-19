Севастополь виділить 100 млн грн на капремонт лікарень

Севастопольська міська рада затвердила програму капітального ремонту будівель і споруд закладів охорони здоров`я міста на 2011-2015 роки, вартістю 100 млн. грн.

«Матеріально-технічна база, а точніше, стан будівель і споруд - досить поганий», - сказав начальник управління охорони здоров`я Севастопольської адміністрації Віктор ПОЛОГОВ.

У 2011 році планується виділити 10 млн. грн., в 2012 році - 15 млн. грн., і далі - по 25 млн. грн. до закінчення дії програми.

Сфера медицини Севастополя включає у себе більш як 150 окремих будівель і споруд, 27 закладів (зокрема стаціонари на 2 тис. 988 ліжок і поліклініки на 6 тис. 930 відвідувань на зміну).