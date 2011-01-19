Процедуру банкрутства 2 російських підприємств розпочали в Севастополі

У Севастополі розпочато процедуру банкрутства Будівельного управління Чорноморського флоту Росії і ВАТ «Лазаревське адміралтейство», яке також має російську юрисдикцію, що заборгували Пенсійному фонду України понад 12 млн грн., заявив керівник управління ПФУ в Севастополі Юрій КУЛЬКОВ.

«Протягом 2-х останніх років було зроблено багато зусиль, щоб не доводити ці підприємства до банкрутства. Сьогодні там працюють люди: одні залежать від зарплати, інші - пенсіонери - розраховують на перерахунок пенсій. Але такі перерахунки можна зробити тільки в тому випадку, якщо будуть в повному обсязі сплачені страхові внески в пенсійний фонд. Врешті-решт, було ухвалене рішення розпочати процедуру банкрутства цих підприємств», - сказав КУЛЬКОВ в ефірі севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.

Він нагадав, що БУ ЧФ заборгувало фонду 12 млн грн - половину «пенсійної» заборгованості по місту серед підприємств і організацій.

«Це суттєві кошти для Пенсійного фонду - половина всієї заборгованості перед фондом, яку мають підприємства Севастополя. Тому в результаті процедури банкрутства, звичайно, ми розраховуємо отримати кошти і від Будівельного управління ЧФ РФ, і від ВАТ «Лазаревське адміралтейство», - заявив керівник управління ПФУ в Севастополі.

«Це потрібно не тільки для поповнення бюджету Пенсійного фонду, але й - найголовніше, - для того, щоб ті пенсіонери та наймані працівники, які працювали на цих підприємствах, змогли ці періоди врахувати в пенсійний стаж, врахувати до страхового стажу. І тоді вони можуть розраховувати на перерахунок пенсій», - додав КУЛЬКОВ.

Він підкреслив, що і Будівельне управління ЧФ РФ, і «Лазаревське адміралтейство» у 2010 році «значно збільшили свої борги», в результаті чого в грудні минулого року Господарський суд Севастополя ухвалив рішення про початок процедури санації оголошеного банкрутом флотського підприємства.