Екс-мер Лівадії пішов під суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за звинуваченням колишнього Лівадійського селищного голови Анатолія МАМИКІНА в незаконному виділенні земельних ділянок на території Ялтинського гірничо-лісового заповідника, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Слідчий відділ прокуратури закінчив розслідування. Екс-мер звинувачується в здійсненні дій щодо незаконного погодження й ухвалення рішень про виділення у власність ділянок на території заповідника. Протиправним вилученням майже одного гектара в межах об`єкту природно-заповідного фонду заподіяно збиток державі на суму 5,8 млн. грн.», - йдеться в прес-релізі.

МАМИКІНУ також інкриміновано незаконне виділення за заниженою орендною ставкою майна лівадійського пляжу, чим завдано збитку громаді в розмірі більш як 0,5 млн. грн.

На майно обвинувачуваного, який перебуває під вартою, накладено арешт.

МАМИКІН був затриманий міліцією і прокуратурою в жовтні 2010 року.