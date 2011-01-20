Міністр охорони здоров`я Криму подав у відставку
20:00, 20 січня 2011Крым
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Доніч працюватиме в лікарні
Міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням, про це голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ повідомив журналістів в четвер у Сімферополі.
«Наскільки мені відомо, він працюватиме головним лікарем лікарні імені Семашка. Це його бажання», - сказав кримський прем`єр.
Голова Радміну планує представити нового міністра 31 січня на засіданні уряду Криму.
ДОНІЧ очолював Міністерство охорони здоров`я Криму з грудня 2002 року.
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