Міністр охорони здоров`я Криму подав у відставку

Міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням, про це голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ повідомив журналістів в четвер у Сімферополі.

«Наскільки мені відомо, він працюватиме головним лікарем лікарні імені Семашка. Це його бажання», - сказав кримський прем`єр.

Голова Радміну планує представити нового міністра 31 січня на засіданні уряду Криму.

ДОНІЧ очолював Міністерство охорони здоров`я Криму з грудня 2002 року.