Справі про наїзд сина депутата на байкершу дали новий хід

Верховний суд України направив на новий розгляд справу сина екс-депутата сімферопольської міськради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, який на автомобілі на смерть збив водія мотоцикла Ганну Мішуткіну в 2008 році, повідомила в четвер прес-служба прокуратури Криму.

Аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley сталася в районі залізничного вокзалу Сімферополя вночі 16 вересня 2008 року. Після удару Bentley здійснив зіткнення з двома машинами, а мотоцикл відкинуло на ще один автомобіль. Байкерка дістала тяжкі травми і померла на місці ДТП. Експерти встановили, що Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

Залізничний райсуд Сімферополя визнав ФАЙНГОЛЬДА винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху і засудив до трьох років позбавлення волі з позбавленням права управляти транспортом на три роки, вирішивши при цьому звільнити його від покарання з випробувальним терміном два роки.

«Верховний суд задовольнив касаційне подання прокуратури, відмінив у зв`язку з м`якістю вирок райосуду і ухвалу Апеляційного суду Криму, яка залишила вирок в силі», - йдеться в прес-релізі.

Справу розглядатиме той самий місцевий суд Сімферополя.