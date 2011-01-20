Школи Севастополя закриваються. На черзі - Інтернет-кафе?

Севастопольська міська надзвичайна протиепідемічна комісія в четвер прийняла рішення призупинити з 21 січня по 4 лютого навчальний процес у загальноосвітніх і позашкільних учбових закладах міста з метою попередження епідемічного розповсюдження захворюваності на грип і ГРВІ, повідомила міська СЕС.

З 21 січня вводяться в дію 3-й і 4-й розділи комплексного плану з грипу, які передбачають, що у школах призупиняються заняття, а в установах і організаціях міста вводиться масочний режим, повідомив представник епідвідділу СЕС.

На сьогодні в місті рівень захворюваності на грип і ГРВІ становить 70,8 на 10 тисяч населення, тоді як епідпоріг - 70 на 10 тисяч населення.

Міська НПК також рекомендувала призупинити функціонування залів комп`ютерних ігор з 21 по 29 січня, забезпечити цілодобову роботу аптек для продажу протигрипозних засобів населенню міста.