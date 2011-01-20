Автономний спікер: організатори самозахоплень грабують Крим

Верховна рада Криму докладе всіх зусиль, аби врегулювати питання з масовими самовільним зайняттям землі як окремими представниками кримських татар, так і інших національностей, заявив спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ.

«Тисячі гектарів захопленої землі - це відверте знущання із законодавства і над усіма законослухняними жителями нашого регіону. Організатори самозахоплень відкрито грабують Крим, це давно пора припинити», - сказав КОНСТАНТИНОВ, якого цитує прес-центр парламенту автономії.

Він наголосив, що повністю підтримує ініціативу голови кримського уряду Василя ДЖАРТИ, який закликав лідерів кримських татар сприяти врегулюванню питання з масовими самовільними захватами землі.

Спікер упевнений, що питання кримськотатарських та інших самозахоплень вдасться вирішити «мирно і конструктивно», а також заявив, що органи влади Криму продовжать діяльність із забезпечення житлом і землею для будівництва будинків раніше депортованих громадян.

Прем`єр Криму звернувся з відкритим листом до лідера меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, в якому просить переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки, на думку ДЖАРТИ, самозахоплення заважають соціально-економічному розвиткові регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної згоди.

ДЖЕМІЛЄВ раніше стверджував, що самозахвати кримських татар становлять лише близько 17% загальної кількості самовільно зайнятої землі в регіоні.