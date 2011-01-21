Прем`єр Криму обіцяє не влаштовувати погроми татар

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ виключає застосування силових форм вирішення земельної проблеми в автономній республіці, сказав він на зустрічі з президентом Світового конгресу кримських татар, першим заступником голови кримськотатарського меджлісу Рефатом ЧУБАРОВИМ, повідомила прес-служба меджлісу.

”(ДЖАРТИ) впевнений, що спільними зусиллями можливо знаходження рішень, котрі дозволяють, з одного боку, задовольнити людей, що мають потребу, земельними ділянками для будівництва власного житла, з другого - забезпечити місту (Сімферополю) можливості для збалансованого розвитку, зокрема створюючи умови для потенційних інвесторів”, - йдеться в прес-релізі.

ЧУБАРОВ, висловлюючи позицію меджлісу, також підкреслив ”важливість наявності в усіх сторін, втягнутих у земельні проблеми, бажання розв’язати їх без конфліктів і протистояння”.

Меджліс пропонує, спираючись на результати роботи попередніх робочих комісій і груп, зокрема створених Кабінетом міністрів України і Радою міністрів Криму, перейти до прийняття рішень по кожному масиву і кожній людині, що числиться в списках на отримання земельної ділянки.

"Я впевнений, якщо ми почнемо виділяти ділянки на масиві (або масивах), де немає особливих проблем, і поступово, крок за кроком, підійдемо до проблемних масивів, багато питань будуть зняті, а люди різних національностей, котрі зайняли землі, відчують турботу і розуміння влади", - сказав ЧУБАРОВ.

За даними меджлісу, прем`єр Криму погодився з таким підходом, додавши, що при розгляді пропозицій по конкретних масивах, зайнятих людьми, влада зможе запропонувати й інші форми, що задовольняють їх, приміром, комбінування індивідуального і багатоповерхового будівництва.

ДЖАРТИ на початку цього тижня звернувся з відкритим листом до лідера меджлісу Мустафи ДЖЕМИЛЄВА, в якому просить переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки, на його думку, самозахоплення заважають соціально-економічному розвитку регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної згоди.

ДЖАРТИ висловив готовність зустрітися з ДЖЕМІЛЄВИМ після повернення лідера кримських татар до Криму з відрядження.

Голова меджлісу заявляє, що самозахоплення татар становлять лише 17% від загальної кількості самовільно зайнятої землі в регіоні.

ДЖЕМІЛЄВ не виключає "погромів кримських татар", які зайняли землю. "Я не знаю, на коли вони запланували. У будь-якому разі, нічим хорошим це не закінчиться. Може дійти до кровопролиття. Особливо це реально там, де на ділянках вже збудоване житло і людина витратила все, що мала, на будівництво. Будинки зноситимуть разом з людьми. Звісно, реакція буде непередбачуваною", - сказав він днями в інтерв`ю ЗМІ.