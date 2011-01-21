Севастополь пропонує бізнесменам скинутися на туризм

Програма розвитку туризму в Севастополі має реалізовуватися «50 на 50» містом і підприємцями, вважає голова Севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Підприємці, які сьогодні в Севастополі займаються туризмом, мають брати участь у фінансуванні програми разом з містом, тоді й можна буде добитися того, щоб ця галузь розвивалася і задовольняла як підприємців, так і місто», - сказав він в ефірі севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.

За твердженням САРАТОВА, місто, зі свого боку, дуже активно займається розвитком туризму.

«Будівництво очисних споруд хіба не є реалізацією програми туризму? Ініціювали ми і підготовку серйозної програми з розвитку Національного заповідника “Херсонес Таврійський”, щоб згодом він був включений у списки ЮНЕСКО», - зазначив він.

«Уряд розглядає можливості реконструкції аеропорту Бельбек, ми ж - можливості перенесення наших вокзалів, адже вони знаходяться в місці, де важко розвиватися. Все це питання туризму», - додав САРАТОВ.

Голова адміністрації також повідомив, щоприйнята програма розвитку інвестиційної діяльності в місті на 2011-2013 роки, де передбачені кошти на деякі іміджеві програми: «Треба закінчити фільм про Севастополь, який практично готовий, щоб усі туристичні агентства його мали».

Планується, що програма розвитку туризму в Севастополі до 2020 року найближчим часом буде направлена в міську Раду для прийняття рішення.

Загальна чисельність обслужених туристів у Севастополі з 2003 року зросла втричі і склала близько 270 тис. чол., а всі колишні показники в 2010 році, порівняно з попереднім, зросли на 10%.

На сьогодні в Севастополі мають ліцензії 259 туроператорів і турагентів, а також є близько 200 офіційно виявлених об`єктів розміщення, зокрема понад 70 готелів і гостьових будинків, 4 санаторії-профілакторії, 9 пансіонатів.