Януковича просять прискорити розгляд ініціатив Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА допомогти кримським програмам пройти швидке узгодження в органах центральної влади, повідомила прес-служба уряду автономії.

ДЖАРТИ заявив, що Радмін виконав доручення глави держави й розробив законопроекти про розвиток Автономної республіки Крим, про Раду міністрів Криму, про наведення порядку в земельній сфері, про вдосконалення управління майном, а також проекти державних цільових програм "Вода Криму", "Розвиток транспортно-дорожнього комплексу" та "Екологічно безпечний Крим".

"На жаль, такі необхідні для розвитку автономії документи вкрай повільно проходять численними сходами розглядів і нескінченних узгоджень", - сказав ДЖАРТИ у ході засідання Ради регіонів під головуванням ЯНУКОВИЧА.

Наприклад, повністю відпрацьований і внесений на розгляд Верховної Ради законопроект щодо земельних відносин не був підтриманий депутатами, а проекти законів про розвиток Криму й Раду міністрів проходять повторне узгодження в Кабінеті міністрів України. Державні цільові програми також гальмуються центральними міністерствами та відомствами

У зв`язку з цим уряд автономії звертається до президента з проханням надати підтримку ініціативам регіону.

"У свою чергу ми готові на загальнонаціональному й міжнародному рівнях зробити презентацію наших стратегічних підходів до планування та управління розвитком, поділитися досвідом, почути зауваження, зміцнити партнерство з іншими регіонами. І, звичайно, Крим готовий стати майданчиком і взяти активну участь у реалізації національних проектів", - сказав ДЖАРТИ.