Племзавод пошкодив кургани в Криму
21:37, 24 січня 2011Крым
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Збитки становлять 3,4 млн. грн.
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом пошкодження двох стародавніх курганів, повідомив у понеділок співробітник прес-служби наглядового відомства.
За його словами, земля в Роздольненському районі півострова, де розташовані надмогильні насипи, розорювалася місцевим племінним заводом ”Славне” з 2007 року. Збитки, за оцінками експертів, становлять 3,4 млн. грн.
Керівнику підприємства інкримінується злочин, передбачений частиною другою статті ”зловживання владою або службовим становищем” Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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