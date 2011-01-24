Племзавод пошкодив кургани в Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом пошкодження двох стародавніх курганів, повідомив у понеділок співробітник прес-служби наглядового відомства.

За його словами, земля в Роздольненському районі півострова, де розташовані надмогильні насипи, розорювалася місцевим племінним заводом ”Славне” з 2007 року. Збитки, за оцінками експертів, становлять 3,4 млн. грн.

Керівнику підприємства інкримінується злочин, передбачений частиною другою статті ”зловживання владою або службовим становищем” Кримінального кодексу України.

Триває слідство.