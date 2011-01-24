Справа 2 екс-чиновників адміністрації Севастополя дійшла до суду

Прокуратура Севастополя направила до суду кримінальну справу проти колишнього начальника управління капітального будівництва Севастопольської державної адміністрації і заступника начальника технічного відділу цього управління, які звинувачуються у спробі заволодіння 4,5 млн. грн. державних коштів і нанесенні державі понад 6 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба генпрокуратури.

За даними наглядового відомства, чиновники підробили акти виконаних робіт з будівництва об`єкта у Севастополі у завищених обсягах і склали платіжні доручення.

”Посадовці намагалися заволодіти бюджетними коштами в розмірі понад 4,5 мільйона гривень і завдали збитку державним інтересам на загальну суму 6,2 мільйона гривень”, - йдеться у прес-релізі.

На майно обвинувачених накладений арешт на суму 2,5 млн. грн. Один з екс-чиновників перебуває під вартою.

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ у листопаді 2010 року заявив, що управління капбудівництва на чолі із колишнім начальником Андрієм МАЛИШЕВИМ не виконало робіт на 32 млн. грн.

Зокрема, за даними САРАТОВА, виявлено розкрадання великих сум, виділених на будівництво поліклініки сімейного типу в бухті Козачій, а також на придбання ангеографа для хірургічного комплексу 1-ї міськлікарні.