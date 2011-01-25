60% скорочених у Севастополі у 2010 році - працівники підприємств ЧФ РФ

У Севастополі у 2010 році, як і в 2009 році, 60% скорочених становили працівники підприємств Чорноморського флоту РФ, повідомила заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР на брифінгу.

Водночас, як зазначила віце-губернатор, в цілому по місту «є позитивні зрушення щодо кількості осіб, які отримали попередження про скорочення, і щодо безпосередньо скорочених: 5,5 тисяч севастопольців на підприємствах різної форми власності одержали попередження про скорочення протягом 2010 року. Офіційно бути скорочено 1447 працівників, з них 60% - на підприємствах Чорноморського флоту РФ. Для порівняння хочу сказати, що в 2009 році було скорочено 3855 осіб, і також більш як 60% - на підприємствах ЧФ РФ».

Також, за інформацією ЦОКУР, за 2010 рік у місті було створено 8485 нових робочих місць, тоді як у 2009 році - 8044 нових робочих місця. «План на 2010 рік становив 5,5 тис. осіб, але завдяки нашим підприємцям, фізичним особам створено майже 8,5 тис. нових робочих місць, при цьому кожне друге нове робоче місце - у сфері торгівлі. Більш як 50% створених нових робочих місць - шляхом реєстрації договорів у центрі зайнятості», - повідомила вона.

ЦОКУР додала, що у 2010 році кількість створених робочих місць перевищила кількість ліквідованих, тоді як в 2009 році було навпаки: 8044 робочих місця було створено, а ліквідовано - 8753, а в 2010 році було створено 8485 нових робочих місць, а ліквідовано 6,6 тис. робочих місць.

За інформацією заступника керівника міста, «у 2010 році роботодавці запропонували 9,5 тисяч робочих місць, заробітна плата одного робочого місця, що пропонувалася в середньому, - 1313 грн., і, звичайно, ця цифра нас не задовольняє, оскільки це 58% середнього рівня зарплати по місту».

ЦОКУР також відзначила, що на 1 січня поточного року у місті нараховувалося 1013 вакансій. «На 1 вакантне місце у нас претендує 1,4 претенденти. На 1 вакансію «кваліфіковане робоче місце» претендує 0,7 особи, на вакансію «некваліфіковане робоче місце» - 0,5, у службовців на 1 вакантне місце - 2,8 особи».

Віце-губернатор також повідомила, що у цілому в 2010 році 185 тисяч севастопольців були охоплено зайнятістю, що на 2 тисячі осіб більше, ніж у 2009 році.

Рівень безробіття у місті, за оцінкою Міжнародної організації праці, становив 5,7% (у середньому по Україні - 8%).