У Криму виявили розтрату 4,4 млн. грн. держводгоспом

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем директором підприємства Державного комітету із водного господарства України (нині - Держагентства водних ресурсів), у результаті якого державі завдано 4,4 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба генпрокуратури.

«Ця сума була перерахована минулого року іноземному підприємству за обладнання, яке так і не надійшло підприємству-замовнику, незважаючи на те, що терміни дії договору давно пройшли», - йдеться в прес-релізі.

Справу заведено за статтею «зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.