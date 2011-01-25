У Криму виявили розтрату 4,4 млн. грн. держводгоспом
13:55, 25 січня 2011Крым
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Ведеться слідство
Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем директором підприємства Державного комітету із водного господарства України (нині - Держагентства водних ресурсів), у результаті якого державі завдано 4,4 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба генпрокуратури.
«Ця сума була перерахована минулого року іноземному підприємству за обладнання, яке так і не надійшло підприємству-замовнику, незважаючи на те, що терміни дії договору давно пройшли», - йдеться в прес-релізі.
Справу заведено за статтею «зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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