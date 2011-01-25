10 жителів Севастополя цього року відзначатимуть 100-річчя

У Севастополі на сьогодні налічується 6 жителів, які перейшли віковий рубіж, проте у 2011 році ще 10 севастопольців святкуватимуть 100-річний ювілей, повідомила заступник голови міської держадміністрації Ірина ЦОКУР на брифінгу.

«Раніше ми їм, відповідно до регіональної програми, надавали матеріальну допомогу у розмірі 500 грн., але враховуючи і заслуги, і все ж, що людина прожила так багато років, зараз ця сума у програмі «Сприяння» збільшується до 1 тис. грн. (ухвалення програми на 2011 рік планується на сесії міськради 31 січня)», - сказала вона.

ЦОКУР також повідомила, що у Севастополі молоді від 18 до 35 років нараховується 84 тис. осіб, стільки саме, як і пенсіонерів за віком.

Всього у місті проживає 381 тис. осіб.