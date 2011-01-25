Джарти: Крим з розумінням ставиться до пенсійної реформи

Населення Криму з розумінням ставиться до реформ у податковій і пенсійній сфері, які проводяться в Україні для розвитку економіки, стверджує голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Всі реформи в Криму сприймаються нормально. Люди розуміють, що реформи повинні бути - без них держава не зможе вийти з ситуації, що склалася», - сказав ДЖАРТИ в ефірі «5 каналу».

Він повідомив, що органи виконавчої влади Криму, зокрема Міністерство соціальної політики, активно ведуть роз`яснювальну роботу, інформують населення про суть реформ.

«Дуже багато людей звертаються із запитаннями», - зазначив голова кримського уряду, додавши, що роз`яснювальна робота триває вже декілька місяців.

«Ми вели цю роботу ще під час виборчої кампанії: не лише обіцяли прекрасні перспективи, але й чесно говорили, що буде дуже складно, що попереду - важкий етап, і подолати його ми зможемо лише разом», - сказав ДЖАРТИ.