Симоненка звинувачують у тому, що він відрубав голову і вирвав серце

Перший секретар кримського республіканського комітету Комуністичної партії Наталія ШТЕПА не визнає рішення про виключення центральним керівництвом КПУ понад 80 кримських комуністів із лав партії.

«Ми не визнаємо цього рішення, як не визнавали рішень щодо виключення з партії (першого секретаря Рескому) Леоніда ГРАЧА, (другого секретаря) АКСЮТІНА, щодо розпуску рескому... Рішення ухвалено з грубими порушеннями статуту партії. Виключений із партії цвіт кримської партійної організації! «Голову» відрубали в особі ГРАЧА, АКСЮТІНА, тепер знищують керівників районних і міських організацій», - заявила ШТЕПА в інтерв`ю УНІАН.

Водночас, за її словами, виключені з Компартії активісти не мають наміру писати апеляції в центральну контрольну комісію. «Ми вважаємо комуністами тих, хто виключений із партії», - сказала ШТЕПА.

Вона також заявила, що у вівторок пройшло засідання бюро рескому КПУ, обраного 15 січня, учасники якого засудили «вчорашнє ганебне рішення для партії».

«Воно ще раз підтверджує висновок: СИМОНЕНКО Петро Миколайович, знищуючи кримську партійну організацію, вириваючи її серце, діє не в інтересах комуністичного руху, а всупереч, намагається зробити партію такою, яка покорялася б йому як авторитарному керівнику», - сказала ШТЕПА.

Нагадаємо, президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року постановила виключити депутата Верховної Ради України Леоніда ГРАЧА, який керував кримським республіканським комітетом з вересня 1993 року, з партії і фракції КПУ в парламенті, а також прийняла рішення про розпуск рескому.

Раніше ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Пленум рескому 15 січня 2011 року обрав першим секретарем кримського комітету Наталію ШТЕПУ, члена центрального комітету КПУ. СИМОНЕНКО назвав конференцію «позастатутною» і пообіцяв виключити з партії її організаторів.

Президія ЦК Компартії 24 січня виключила з лав КПУ більш як 80 кримських комуністів «за антипартійну діяльність, яка виразилася в грубому порушенні статуту Компартії України»

У кримській парторганізації налічується понад 10 тисяч членів, вона є найбільшою в КПУ.