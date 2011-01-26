Панамське судно подало SOS біля берегів Криму

Судно «Хілізана» під прапором Панами подало сигнал SOS у Чорному морі біля південно-східного узбережжя Криму ввечері 25 січня через зупинку двигуна й недостатню кількість пального, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Хілізана» знаходилася на відстані близько 12 миль від берега.

«На допомогу було вислано буксир "Керч" із Керченського морського порту. Судно транспортується до Феодосійського морського торгового порту» , - йдеться в повідомленні.

На борту «Хілізани» - 11 членів екіпажу.

Судно з 600 тоннами тютюну йшло в порт «Ростов» (Росія).