Панамське судно подало SOS біля берегів Криму
12:00, 26 січня 2011Крым
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"Хілізана" з тютюном йшла в Росію
Судно «Хілізана» під прапором Панами подало сигнал SOS у Чорному морі біля південно-східного узбережжя Криму ввечері 25 січня через зупинку двигуна й недостатню кількість пального, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Хілізана» знаходилася на відстані близько 12 миль від берега.
«На допомогу було вислано буксир "Керч" із Керченського морського порту. Судно транспортується до Феодосійського морського торгового порту» , - йдеться в повідомленні.
На борту «Хілізани» - 11 членів екіпажу.
Судно з 600 тоннами тютюну йшло в порт «Ростов» (Росія).
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