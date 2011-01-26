Туреччина продовжить допомагати кримським татарам

Туреччина продовжить програму надання допомоги в придбанні або будівництві житла для репатріантів, почату при колишньому президенті країни Сулеймані ДЕМІРЕЛІ, а також докладе зусиль для збільшення в Криму шкіл із навчанням кримськотатарською мовою, така домовленість була досягнута в ході зустрічі прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА з лідером меджлісу кримських татар Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ, повідомила в середу прес-служба меджлісу.

ЕРДОГАН, зокрема, доручив президенту Турецького агентства міжнародної співпраці та розвитку (TІKA) вжити заходи, щоб до 1 вересня була здана в експлуатацію недобудована школа в мікрорайоні Фонтани в Сімферополі, для завершення якої потрібно 27 млн. грн., а також виконати основні роботи з будівництва школи в Бахчисараї.

«Президент TIKA Мусса КУЛАКЛИКАЯ запевнив прем`єр-міністра, що доручення буде неодмінно виконано, якщо не буде якихось перешкод зі сторони української влади», - йдеться в повідомленні.

Прем`єр Туреччини перебував із офіційним візитом у Києві 24-25 січня.