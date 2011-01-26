Купюра в 1000 гривень може з'явиться в Україні

Національний банк України вивчає доцільність введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень, повідомив заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.

«Поки що ми здійснюємо аналіз, чи достатньо у нас на сьогодні існуючих номіналів. Якщо результати аналізу покажуть, що є необхідність випуску банкноти номіналом 1000 гривень, то будемо вносити пропозиції. Поки таке рішення не ухвалене, і пропозиції такі не вносилися», - сказав КРОТЮК.

За його словами, НБУ планує у 4-му кварталі ц.р. випуск банкнот номіналом 200 гривень з удосконаленою системою захисту, при цьому істотних змін у дизайні банкноти не передбачається.

Що стосується удосконалення захисту на перспективу, то КРОТЮК зазначив, що Нацбанк, спільно з іншими центральними банками, планує використовувати спеціальний елемент, який зробить неможливим копіювання банкноти на принтері.

«У нас на 1 млн. банкнот 5 підробок. Якщо узяти ЄС, то там 67 підробок на 1 млн. банкнот. У нас 99,5% підробок - це підробки на принтерах, сканерах, мається на увазі, не на друкарському устаткуванні», - сказав КРОТЮК.

За його словами, у міжнародній практиці прийнято один раз на 4-5 років переглядати системи захисту банкнот.

Нагадаємо, на сьогодні у грошовому обігу України знаходяться банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень.