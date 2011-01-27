Екс-спікер арештований на два місяці (фото)

Колишній голова Верховної ради Криму, депутат кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, підозрюваний в махінаціях з майже 5 тис. га землі військового радгоспу «Азовський», арештований на два місяці. Такий запобіжний захід в четвер обрав для нього Центральний райсуд Сімферополя.

Суд врахував позицію прокуратури, яка вважає, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може перешкодити слідству, а також тяжкість інкримінованих ГРИЦЕНКУ злочинів.

Екс-спікер висловив незгоду з рішенням суду. «Я нічого не порушував», - вигукнув він журналістам, сідаючи у спецавтомобіль міліції.

ГРИЦЕНКО, якому в першій половині дня стало погано на засіданні суду, також повідомив, що зараз почувається добре.

Прокуратура Криму 21 січня порушила стосовно ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень» під час його перебування головою Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.).

Міліція затримала ГРИЦЕНКО 24 січня в Сімферополі.