"Роснефть" і ExxonMobil підписали угоду з розробки Чорного моря

Американський енергетичний гігант ExxonMobil та російська «Роснефть» підписали у четвер, в рамках форуму в Давосі, угоду про спільну роботу на шельфі Чорного моря, передає РІА ”Новости”.

Підписи під документом поставили президент ”Роснефті” Едуард ХУДАЙНАТОВ і глава ExxonMobil Development Company Ніл ДАФФІН.

У рамках підписаної угоди компанії планують вести геологорозвідку і видобуток нафти на ділянці Туапсинський прогин у російській частині шельфу Чорного моря.

Площа ділянки становить 11,2 тис. кв. км, вона розташована уздовж Чорноморського побережжя Краснодарського краю.

Як повідомила прес-служба ”Роснефті”, в рамках досягнутих угод ”Роснефть” і ExxonMobil вивчать можливості щодо розширення співпраці в чорноморському енергетичному секторі.

”Йдеться про додаткові проекти в галузі геологорозвідки і видобутку, постачання сировини на Туапсинський НПЗ ”Роснефті” та інші ринки Чорноморського регіону, розвитку регіональної транспортної інфраструктури. Крім того, сторони мають намір вести спільні наукові дослідження, спрямовані на створення передових шельфових глибоководних технологій”, - говориться в повідомленні.

В рамках угоди сторони створять спільну операційну компанію, яка займатиметься геологорозвідкою і видобутком на Туапсинському прогині.

Як повідомив віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧІН, який курирує в уряді ПЕК і очолює Раду директорів ”Роснефті”, запаси цього родовища становлять 1 млрд. тонн умовного палива.

”Підвищується якість співпраці російських компаній з однією з найбільших нафтових компаній”, - відзначив він.

Це вже друга велика угода, підписана ”Роснефтью” в рамках форуму в Давосі. Напередодні компанія підписала рамкову угоду про стратегічне партнерство з британською ВР. Документ було підписано в розвиток досягнутих двома тижнями раніше в Лондоні домовленостей про створення стратегічного альянсу двох нафтових компаній для спільного освоєння вуглеводневих ресурсів російської частини Арктики.

ExxonMobil стане для ”Роснефті” другим іноземним партнером за проектами в Чорному морі. У червні минулого року ”Роснефть” підписала угоду з американською Chevron Corp. про спільну розробку Західно-Чорноморської ліцензійної ділянки, яка включає родовище Вал Шатського. При цьому ліцензія залишається у власності ”Роснефті”. В рамках угоди Chevron узяла на себе зобов`язання щодо залучення фінансування у розмірі 1 млрд. дол. на геологорозвідку.

”Роснефть” і ExxonMobil в даний час співробітничають в рамках проекту ”Сахалін-1” на шельфі Охотского моря. ExxonMobil, що виконує в ”Сахаліні-1” функції оператора, володіє в проекті часткою в 30%, ”Роснефті” належить 20%. Решта учасники цього міжнародного консорціуму - японська Sodeco та індійська ONGC - володіють частками в 30% і 20% відповідно. Проект ”Сахалін-1” передбачає розробку трьох родовищ - Чайво, Одопту і Аркутун-Дагі, розташованих біля північно-східного побережжя Сахаліну. Їх доведені запаси оцінюються в даний час в 25,5 мільйона тонн нафти і більш як 106,5 млрд. куб. м газу. Життєвий цикл проекту розраховано на 40-50 років.