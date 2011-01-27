Число злочинів у Севастополі зросло на 7%

У Севастополі в 2010 році зареєстровано 5490 злочинів, що на 6,9% більше, ніж за 2009 рік, такі дані навели представники керівництва управління МВС на брифінгу.

Розкрито 3265 злочинів, питома вага розкритих злочинів становить 52,2%. Зареєстровано 1517 тяжких і особливо тяжких злочинів, з них розкрито 1045.

Відділом державної служби боротьби з економічною злочинністю у 2010 році виявлено 280 злочинів. З числа виявлених злочинів 111 належать до категорії тяжких і особливо тяжких. Збиток за порушеними кримінальними справами становить понад 43 млн. грн.

114 злочинів виявлено у сфері службової діяльності, зокрема 28 злочинів скоєно посадовцями органів влади і управління, 7 злочинів скоєно посадовцями контролюючих органів. Задокументовано 25 фактів хабарництва.

Крім того, відділом ДСБЕЗ у 2010 році виявлено 29 злочинів у сфері земельних відносин, за якими порушено 17 кримінальних справ. Сума збитку за цими кримінальними справами становила близько 7 млн. грн. Встановлено що 12,5 га земель перебувають в незаконному користуванні. За наслідками розслідування кримінальних справ до суду передано 13 кримінальних справ (26 злочинів), забезпечено відшкодування збитку на суму 5 млн. грн.