У Севастополі профспілки збирають підписи проти пенсійної реформи

Рада профспілок Севастополя розгорнула на трьох головних площах міста - Ушакова, Нахімова і Лазарєва - інформаційні намети, в яких її представники збирають підписи жителів міста під зверненням до президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради, уряду пропонується відкликати з парламенту внесений ним законопроект про пенсійну реформу для доопрацювання.

Голова міськради профспілок Олена КАЛУЖЕНКО повідомила УНІАН, що намети з профспілковими активістами на площах будуть стояти два дні.

«Будемо пояснювати нашу позицію людям, проситимемо їхньої підтримки у даному питанні. Говорячи про громадське обговорення пенсійної реформи, важливо, щоб дійсно, і президент, і прем`єр-міністр, народні депутати почули голос народу», - сказала вона.

За словами КАЛУЖЕНКО, міська рада профспілок виступає проти збільшення з 55 до 60 років пенсійного віку для жінок, і з 60 до 62 років - для чоловіків.

Крім того, у міськради профспілок є низка інших зауважень щодо законопроекту, про які вона ще 28 грудня заявила у зверненні до президента, прем`єра та парламенту, «щоб законопроект, який надійшов до парламенту, не був ухвалений».

«Ми плануємо 31 січня провести пікет будівлі Севастопольської міської держадміністрації з тим, щоб і голова МДА доніс позицію профспілок і трударів Севастополя до президента України», - заявила севастопольський профспілковий лідер.