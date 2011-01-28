Прокуратура порушила другу справу проти екс-спікера Криму

Прокуратура Криму порушила ще одну кримінальну справу проти колишнього голови кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА. Тепер його підозрюють в перевищенні службових повноважень при розпорядженні майном санаторію «Росія» в Ялті, повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

«Встановлено, що чиновник прийняв рішення про передачу будинку котеджу, апартаментів в оренду без винесення питання на розгляд кримського парламенту за заниженою орендною ставкою, внаслідок чого державі завдані збитки на суму майже 200 тис. грн.», - йдеться в прес-релізі генпрокуратури України.

Справу порушено за статтею «перевищення влади або службових повноважень». Ведеться слідство.

Прокуратура Криму 21 січня порушила проти ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень». Він підозрюється в причетності до незаконної передачі комерційним структурам близько 5 тис. га землі військового радгоспу «Азовський» за часів роботи головою Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 рр.).

Міліція затримала ГРИЦЕНКА 24 січня в Сімферополі. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.