Автобус зіткнувся з екскаватором у Криму, є жертви

Одна людина загинула, ще семеро отримали травми внаслідок зіткнення автобуса з припаркованим екскаватором в Криму, повідомила прес-служба ДАІ України.

Аварія сталася ввечері 28 січня на 8 км дороги "Сімферополь - Севастополь".

В салоні автобуса, який їхав з Сімферополя до Севастополя, на момент ДТП перебували 11 пасажирів.

Один пасажир маршрутки загинув, ще сім отримали тілесні ушкодження, з яких троє були госпіталізовані до лікарні.

Ведеться розслідування.