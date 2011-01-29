Автобус зіткнувся з екскаватором у Криму, є жертви
10:51, 29 січня 2011Крым
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Ведеться розслідування
Одна людина загинула, ще семеро отримали травми внаслідок зіткнення автобуса з припаркованим екскаватором в Криму, повідомила прес-служба ДАІ України.
Аварія сталася ввечері 28 січня на 8 км дороги "Сімферополь - Севастополь".
В салоні автобуса, який їхав з Сімферополя до Севастополя, на момент ДТП перебували 11 пасажирів.
Один пасажир маршрутки загинув, ще сім отримали тілесні ушкодження, з яких троє були госпіталізовані до лікарні.
Ведеться розслідування.
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