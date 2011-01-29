Кількість вишів в Україні треба скоротити - міністр освіти

Кількість вищих навчальних закладів України необхідно істотно скоротити, оскільки багато з них надають неякісну освіту, заявив міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

«Не може лавка з торгівлі освітніми послугами, що має кілька сотень чоловік, іменуватися університетом», - сказав ТАБАЧНИК на конференції «Культурно-мовне різноманіття України - чинник стабільності і випереджаючого розвитку», проведеній у суботу в Сімферополі громадською організацією «Собор громадянської згоди», створеній за ініціативою міністра. Форум зібрав близько 50 кримських політологів, деканів і викладачів університетів півострова. Близько 10 студентів провели в будівлі готелю, де проходив захід, акцію проти реформ у вузах.

ТАБАЧНИК заявив, що університетів в Україні зараз більше, ніж у Бельгії, Німеччині, Італії, Польщі, Франції разом узятих.

«Україна, дозволю собі пригадати О.Генрі і його Болівара, який не міг винести двох, не може винести 900 вищих навчальних закладів. Це не примха ТАБАЧНИКА, це - передчуття Армагеддону вищої освіти», - сказав він.

Міністр стверджує, що норми про кількісні параметри, що відрізняють університет від академії, академію - від колегіуму, на які політичні опоненти «гавкають, як такі, що втратили сором і совість», були напрацьовані і внесені до проекту закону про вищу освіту його попередником - професором Іваном ВАКАРЧУКОМ.

За словами ТАБАЧНИКА, суть запропонованої реформи освіти полягає в створенні великих регіональних університетів шляхом об`єднання вузів на добровільній основі.

«Жоден університет насильно не буде об`єднаний з іншим - це раз. По-друге, всі ті, хто на сьогодні є студентами, можуть бути абсолютно спокійні: вони дістануть можливість закінчити освіту за обраним профілем, більше того, одержати диплом того вищого навчального закладу, куди вони вступали», - сказав міністр пізніше на прес-конференції.