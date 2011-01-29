Керівництво Компартії розпустило 13 організацій в Криму (список)

Пленум центрального комітету КПУ, який відбувся в суботу в Києві, розпустив 13 міських і районних організацій партії в Криму, а також виключив з лав політсили і вивів зі складу ЦК 5 комуністів регіону, зокрема невизнану керівництвом КПУ першого секретаря кримського республіканського комітету Наталію ШТЕПУ.

«За антипартійну діяльність і порушення статуту» партії розпущені Алуштинська, Бахчисарайська, Євпаторійська, Керченська, Судацька міські організації, Бахчисарайська, Красноперекопська, Нижньогірська, Роздольненська, Сімферопольська, Совєтська, Чорноморська і Київська в місті Сімферополі райорганізації, повідомилиа прес-служба КПУ.

«Провести перереєстрацію розпущених партійних організацій до 15 березня», - прийняв рішення пленум ЦК Компартії.

Наталія ШТЕПА, Олександр ІВАНОВ, Володимир ЛИСЕНКО, Юрій КОРНІЛОВ і Любов БОЛОТІНА виключені з КПУ і виведені зі складу ЦК «за антипартійну діяльність, що проявилася в грубому порушенні статуту» партії.

Керівництво КПУ ставить їм у провину, зокрема, «навмисне створення умов» для розколу кримської організації, невиконання постанов об`єднаного пленуму центрального комітету і центральної контрольної комісії КПУ від 11 грудня 2010 року, який звільнив депутата Верховної Ради України Леоніда ГРАЧА з посади першого секретаря рескому КПУ з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».

Нагадаємо, президія ЦК Компартії 16 грудня 2010 року виключила ГРАЧА, який керував кримським республіканським комітетом з вересня 1993 року, з партії і фракції КПУ в парламенті, а також прийняла рішення про розпуск рескому. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручене секретаріату ЦК.

Раніше ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції у Верховній Раді.

Пленум рескому КПУ 15 січня 2011 року обрав першим секретарем кримського комітету ШТЕПУ. Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО назвав конференцію «позастатутною» і пообіцяв виключити з партії її організаторів і учасників.

Президія ЦК 24 січня виключила з лав КПУ понад 80 кримських комуністів «за антипартійну діяльність, що проявилися в грубому порушенні статуту Компартії України».

У відповідь ШТЕПА, ІВАНОВ, ЛИСЕНКО, КОРНІЛОВ і БОЛОТІНА заявили про вихід з ЦК, а Андрій ШЕКУН і В’ячеслав ЗАХАРОВ - з ЦКК Компартії.

У кримській парторганізації налічується понад 10 тисяч членів, вона є найбільшою в КПУ.