Дівчатка, які зникли в Севастополі на початку січня, знайдені вбитими

Дівчаток, яких з 5 січня шукали в Севастополі разом з міліцією добровільні пошукові групи городян, знайшли мертвими.

Тіло 10-річної учениці школи № 4 Насті Балябіної випадково помітила жінка, яка проходила ввечері 29 січня за гаражами кооперативу "Мрія" на вулиці Генерала Коломійця і близько 22.00 вона повідомила про це в міліцію. Біля 12.00 30 січня оперативники в тому ж районі виявили тіло 11-річної учениці школи-інтернату № 3 Тані Мізіної. Це всього в 500-600 метрах від будинку на вулиці Маршала Геловані, де жили подружки.

"Я щойно була у батьків дівчаток - вони повернулися з упізнання", - сказала газеті "Сегодня" Тетяна, один з координаторів пошукових груп добровольців.

За неофіційною інформацією, тіла дітей вивезли з місця вбивства і підкинули за гаражі. На тілі Насті виявлено кілька колото-різаних ран. Ймовірно, вона була вбита 4-5 днів тому, так само як і Таня. Не виключено, що діти мінімум три тижні були зачинені десь у межах міста, коли десятки добровольців і міліція прочісували район за районом.

Востаннє Настю і Таню бачили живими на подвір’і їх будинку 4 січня. Вони пішли близько 11-ї ранку і додому не повернулися. Наступного дня був оголошений їх розшук. У Севастополі були розклеєні тисячі листівок, остання партія - з датуванням 30 січня.