Адміністратора пов'язали через привласнення $52 тисяч катка

У Севастополі затримано 26-річного громадянина сусідньої держави, який з травня по жовтень минулого року на посаді адміністратора відкритого акціонерного товариства привласнив понад 416 тис. грн., отриманих від відвідувачів льодового катка, повідомила прес-служба МВС України.

Слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.