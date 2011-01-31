Адміністратора пов'язали через привласнення $52 тисяч катка
13:00, 31 січня 2011Крым
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Порушено кримінальну справу
У Севастополі затримано 26-річного громадянина сусідньої держави, який з травня по жовтень минулого року на посаді адміністратора відкритого акціонерного товариства привласнив понад 416 тис. грн., отриманих від відвідувачів льодового катка, повідомила прес-служба МВС України.
Слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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