Грач створить свою компартію

Депутат Верховної Ради України Леонід ГРАЧ заявляє про намір створити в 2011 році партію, яка об`єднає комуністів, незадоволених політикою лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

«Я, природно, виступаю за чистоту марксизму і боротьбу за очищення симоненківської партії вестиму до кінця, зокрема шляхом створення політичної структури. Те, що вона буде створена цього року, не майте сумніву. Те, що в ній буде обов`язково слово «комуністична», теж не сумнівайтеся», - сказав ГРАЧ в інтерв`ю УНІАН.

«СИМОНЕНКО торгує тілом партії на догоду своєму череву і гаманцю… СИМОНЕНКО запродавався у наймити олігархічному донецькому капіталу, і нічого святого у нього не було і немає, а тому, природно, комуністи - які пройшли і війну, і ті, хто відбудовував післявоєнне господарство, та і молоді - не можуть бути політичними рабами у нього», - заявив політик.

За його словами, членам 13 міських і районних парторганізацій Криму, розпущених керівництвом Компартії, а також ще двом парторганізаціям - Ялтинській і Кіровській, в яких у цілому є більш як 6 тисяч осіб, буде запропоновано або «піти на уклін» до СИМОНЕНКА і пройти перереєстрацію в його політсилі, або «йти до народно-опозиційного союзу Криму, є такий зареєстрований рух, з перетворенням на загальноукраїнську політичну партію».

ГРАЧ також додав, що діями СИМОНЕНКА незадоволені не тільки комуністи в Криму, а й за його межами.

Нагадаємо, президія ЦК Компартії 16 грудня 2010 року виключила ГРАЧА, який керував Кримським республіканським комітетом з вересня 1993 року, з партії і фракції КПУ в парламенті, а також ухвалила рішення про розпуск рескому. До обрання нового складу рескому керівництво Кримською парторганізацією доручено секретаріату ЦК.

ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Пленум рескому 15 січня 2011 року обрав першим секретарем кримського комітету Наталію ШТЕПУ. СИМОНЕНКО назвав конференцію «позастатутної» і пообіцяв виключити з партії її організаторів і учасників.

Президія ЦК Компартії 24 січня виключила з лав КПУ більш як 80 кримських комуністів. У відповідь Наталія ШТЕПА, Олександр ІВАНОВ, Володимир ЛИСЕНКО, Юрій КОРНІЛОВ і Любов БОЛОТІНА заявили про вихід з ЦК, а Андрій ШЕКУН і В’ячеслав ЗАХАРОВ - з ЦКК Компартії.

Пленум Центрального комітету Компартії 29 січня розпустив 13 міських і районних організацій партії в Криму, а також виключив з лав політсили і вивів зі складу ЦК ШТЕПУ, ІВАНОВА, ЛИСЕНКА, КОРНІЛОВА і БОЛОТІНУ.

До кримської парторганізації входять більш як 10 тисяч членів, вона є найбільшою в КПУ.