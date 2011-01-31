Субпідрядник, що ремонтував дорогу в Сімферополі, привласнив 0,5 млн грн

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом заволодіння майже 500 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на ремонт дороги в Сімферополі, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Встановлено, що реальні витрати на ремонт дорожнього покриття становили суму майже на півмільйона меншу, ніж одержана субпідрядником», - говориться в прес-релізі.

Справу порушено за статтею «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, здійснене у великих розмірах або організованою групою» Кримінального кодексу України. Санкція ч.5 ст.191 КК - позбавлення волі від 7 до 12 років із забороною обіймати певні посади до 3 років і з конфіскацією майна.

Ведеться слідство.